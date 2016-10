ZÃ¼ndelei am Dixi-Klo

Offenbar hat jemand am Dienstagabend an der Stapenhorststraße gezündelt. In Höhe der Grünstraße brannte dort ein mobiles Toilettenhaus ab. Und jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 22 Uhr setzten unbekannte Täter das „Dixi-Klo“ in Brand. Eine 30-jährige Zeugin bemerkte den Rauch und meldete dies der Polizei. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Das Toilettenhaus wurde vollständig zerstört. Das hätte noch gefährlicher werden können.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirca 400 Euro.

Falls jemand etwas gesehn hat, bittet die Polizei um Hinweise, an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telfonnummer (05 21) 54 50.