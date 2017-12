Zu gewinnen: Tickets fÃ¼r den Wintercup

Der DSC Arminia Bielefeld und die H-Hotels Gruppe richten am 6. Januar 2018 (Samstag) gemeinsam den „H-Hotels Wintercup“ aus.

Im Rahmen des Blitzturniers sind dann neben dem DSC die Bundesligisten Hannover 96, 1.FC Köln und Hertha BSC in Bielefeld zu Gast. Mit dem H-Hotels Wintercup gestalten der DSC und die familiengeführte H-Hotels AG in enger Zusammenarbeit mit der Hamburger Sportagentur „onside“ das erste Fußballhighlight im Kalenderjahr 2018. Für die Bundesligaklubs ist das Turnier im Rahmen der kurzen Winterpause bereits ein echter Härtetest vor dem Rückrundenstart am 12. Januar 2018.

Ausgetragen werden zwei Halbfinalspiele, ein Spiel um den dritten Platz und das Finale. Die Spieldauer beträgt jeweils 2×30 Minuten mit einer Halbzeitpause von drei Minuten. Zwischen den Spielen ist jeweils eine 15-minütige Pause veranschlagt.

Der H-Hotels Wintercup startet um 14:30 Uhr mit dem Anstoß zum ersten Halbfinale zwischen dem gastgebenden DSC Arminia und Hannover 96. Weiter geht es um 15:50 Uhr mit dem zweiten Halbfinale zwischen dem 1.FC Köln und dem Hertha BSC. Der Anstoß im Spiel um Platz 3 findet um 17:10 Uhr statt und das Finale wird um 18:30 Uhr angepfiffen.

Die Tickets sind günstig, aber vielleicht geht ja sogar umsonst. Denn das Coolste: LeserInnen von Bielefelds Westliche haben die Gelegenheit, zwei Mal zwei Tickets zu gewinnen.

Was ist dafür zu tun? Einfach einen Kommentar unter diesen Artikel schreiben mit der Bekundung, dorthin zu wollen. Sonst nichts. Die ersten beiden KommentatorInnen erhalten die Plätze und können sich die Tickets in der kommenden Woche in der DSC-Geschäftsstelle abholen. Unbedingt erforderlich – in Eurem eigenen Interesse – ist eine korrekte E-Mail-Adresse. Denn: Sonst kann nicht geantwortet werden.

Wohlan.

[Update: Und schon wieder vorbei. Die Tickets sind schnell vergeben!]