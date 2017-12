Zu gewinnen: Notdurft-Posterset zum neuen Tribute-Sampler

Die Bielefelder Punkband „Notdurft“ wurde hier schon oft präsentiert. Auch im historischen Kontext ist sie für die Stadt interessant. 1982 – also vor 35 Jahren – ist die erste LP der Band erschienen. Ein Klassiker des Genres mit weit überregionaler Rezeption. Seit 2012 steht die Band wieder in sporadischen Abständen auf den Bühnen des Landes. Und nun wollen die vier Bielefelder Musikliebhaber Torsten, Marcel, Christian und Randy der Band ein Denkmal setzen in Form eines Tribute-Albums. Mit dabei sind u.a. Bands wie:

Die Caminos, Überflüssig feat. Micro Bogumil (Abstürzende Brieftauben), Ugly Hurons, Dave & Mighty, Canaima, The Uschi Obermaier Experience, Hans am Felsen, Dr. Luftnot, Pogopanik, PunPunBo, Mururoa Attäck, Zelle-B, Brausepöter, 1982 feat. Beckx (F*cking Angry), The Dukes of Hamburg, Human Hair People, Størsender, Terrorfett.

Über die Website www.bekannt-und-beliebt.de.de könnt Ihr mit eurer Vorbestellung oder deiner Spende dabei helfen, Studiokosten und Pressung zu finanzieren. Neben der LP/CD gibt es auf der Website noch weitere attraktive Dankeschön-Artikel zu entdecken. Wie zum Beispiel das Posterset mit dem Notdurft-Stammbaum und dem Plattencover, wovon ihr hier ein Set gewinnen könnt. Dazu müsst ihr folgende Frage in den Kommentaren beantworten:

„Welche Band covert für den Sampler das Lied Amis von Notdurft?“ Unter den richtigen Antworten* wird ein Posterset verlost. Die Antwort darauf findet Ihr im Projekt-Video:

(*bitte korrekte E-Mail-Adresse (wird nicht veröffentlicht) angeben, sonst ist kein Kontakt möglich)