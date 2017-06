Zeitloses an der Stapi

Im Einzelhandel des Westen gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten, schöne Dinge für die Wohnung zu finden. Birgit Brandt will sich davon etwas absetzen. Der Name ihres Ladens „Zeitlos“ an der Stapenhorststraße 43 ist Programm und ihn hat sich ihr Sohn als kreativer Kopf der Familie ausgedacht.

Nebenberuflich handelt Frau Brandt schon seit 17 Jahren mit Schmuck, Antiquitäten und Kleinmöbeln, hauptberuflich macht sie das erst seit Kurzem. Einen Laden hätte sie davor noch nie besessen. Einkaufen tut sie auf Messen. „Aber auch Kunden bieten mir etwas an.“ Und gerne wird angekauft.

Hochwertige Porzellanservices finden sich im Laden neben Schmuckstücken aus Gold und Silber im geschwungenen Jugendstil. Vintage – also Stücke vergangener Jahrzehnte – sind ein großes Thema bei „Zeitlos“, wie unschwer an den alten Möbeln oder dem Kristalleuchter als Hingucker zu erkennen ist.

Wer sich einmal selbst überzeugen möchte, geöffnet ist dienstags, mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.

Mehr: zeitlos-bielefeld.com