„Women first“ beim KÃ¼nstlerstammtisch

Am Donnerstag, 8. März, ist Internationaler Weltfrauentag. Und neben vielen anderen Aktionen dazu widmet sich diesem Datum auch der Künstlerstammtisch in der Wolkenschiebar. Bei diesem Stammtisch treffen sich Künstler und Musiker aller Genres sowie kunst- und kulturinteressierte Gäste, um sich kommunikativ miteinander auszutauschen in gemütlicher Atmosphäre.

In diesem Monat heißt das Motto aber „Women first“. Gesetzt sind zunächst kurze Konzerte von und mit Frauen, bevor die Bühne für andere Spielwillige geöffnet wird. Garantiert mit dabei ist zum Beispiel die Bielefelder Singer-/Songwriterin Laura Kriese, das Akustikpopduo „Fortezza“ aus Gütersloh sowie Sophia Philo & The Ping Pong High Society.

Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

