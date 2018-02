WertherstraÃŸe: Vollsperrung ab Montag

Im Vorfeld der Erneuerung der Bahnbrücke erfolgen in der Wertherstraße ab Montag, 19. Februar, Arbeiten an der Fernwärmeleitung zwischen Kiskerstraße und Moltkestraße. Dazu soll die Wertherstraße in dem Abschnitt voll gesperrt werden, teilt die Stadt Bielefeld mit.

Die Grünstraße bleibt erreichbar, die Einbahnstraßenregelung in der Crüwellstraße wird aufgehoben. Eine großräumige Umleitung (U 4) in beiden Richtungen wird ausgeschildert. Fußgänger können die Arbeitsstelle passieren. Nach Abschluss der Fernwärmearbeiten wird dann voraussichtlich ab 26. März die Von-der-Recke-Straße unter der Bahnbrücke für weitere Leitungsarbeiten voll gesperrt.