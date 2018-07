Werkschau am Wochenende

Für die Kunst- und Designinteressierten steht am Freitag, 20. Juli, wieder ein wahres Highlight an. Dann eröffnet nämlich ab 18 Uhr die Werkschau der FH-Absolventen an der Lampingstraße 3 ihre Schau mit Fotos, Grafiken, Mode-Neuheiten und zahlreichen, innovativen Beispielen aus den Bereichen Corporate Design und Druck.

Dieses Mal werden 65 Abschlussarbeiten präsentiert, es gibt also reichlich zum Gucken und für den Austausch mit den Studierenden, auf vier Etagen des FH-Gebäudes. Und das geht am Freitag nicht nur bis 23 Uhr, sondern auch am Samstag zwischen 11 und 18 Uhr, und am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr.

Weitere Veranstaltungen