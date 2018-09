Von „Bubble Waffles“ zu Heuschrecken

Streetfood – und insbesondere Streetfood Trucks – liegen seit einigen Jahren voll im Trend (auch wenn einige dazu sagen, dass seien „doch nur Imbisswagen“). Am kommenden Wochenende haben wir wieder ein Streetfood-Festival auf dem Siggi.

Die Osnabrücker Agentur „Next Choice“ hatte bereits zwei dieser Veranstaltungen unter dem Titel „Street Food Circus“ auf dem Kesselbrink organisiert und beehrt uns am Samstag und Sonntag mit jeweils über 20 kulinarischen Wägelchen auf dem Platz. Es wurde nicht sehr groß beworben und drang auch nur per Zufall an die Ohren von Bielefelds Westliche. Vermutlich hätten wir uns spätestens am Samstag alle gewundert, was denn dort los ist.

Aber auf Anfrage wurde es von dort bestätigt: Ja, uns wird dort am Wochenende wieder reichlich Futter angeboten. Und offenbar reicht das Angebot weit über die erwartbaren Burger oder das Pulled Pork hinaus. So soll es auch „Ice Rolls“ und Kokosmakronen aus Holland geben, auch einmal originalgetreues, mexikanisches Essen, eine Cocktail-Lounge von Valensina, „Bubble Waffles“ und … jetzt wird es spannend… proteinreiche Nahrung aus Heuschrecken, Würmern und Grillen.

Für die kleinen Besucher soll es eine Bobbycar-Bahn geben sowie Kinderschminken und Luftballons.

Da darf man gespannt sein. Die Öffnungszeiten sind übrigens am Samstag von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

