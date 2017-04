Vom April in den Mai im Viertel

Wieder ein langes Wochenende dank des Feiertages am 1. Mai. Und noch dazu soll es endlih wieder etwas besseres Wettter geben, zumindest am Sonntag. Und da es viele „Tanz in den Mai“-Veranstaltungen gibt, hier ein kleiner Überblick über das, was im Westen der Stadt unternommen werden kann:

Freitag

Passend zur Saisoneröffnung hat die Strandbar Santa Maria mit DJ Annegret eine S.O.U.L.-Ikone der Turntables auf dem Deck zu Gast. Sie ist weithin bekannt für ihre bluesbetonte, klassisch-funkige, souljazzige Handschrift und vor allem für ihre historischen Soundquellen, ihren raren Groove und einen erstklassigen Memphis-Soul! Sie ist eine Koryphäe in Sachen Jazz, Blues, Soul, Funk, 60s Beat…bis Rock’n’Roll. Ab 16 Uhr.

Im Cutie gibt es ab 20 Uhr die nächste Buy or Die-Vinylverbringung. Präsentiert werden die ollsten Vinyl-Kamellen auf dem Cutie-Soundsystem und es wird für das Gemeinwohl eingetreten, dass es eine Art hat: jede gespielte Platte kann ab 50ct errettet werden oder wird sogleich künstlerisch verschrottet. An den Decks: Tampico & Flo.

Einen Steinwurf weiter gibt es im Desperado wieder den „Friday I'm in Love": DJ Don Limpio unterhält seine Gäste wieder musikalisch.

Ab 21 Uhr lädt die nette Kulturgruppe ins Forum zum Doppelkonzert ein. Libido Fuzz ist das psychedelische Schwergewicht aus dem Süden Frankreichs und sie vereinen klassische 70er psychedelic Momente mit knackigen Stoner/Blues Passagen. Grant National aus Köln legen mit Stoner Doom und staubtrockenden Bluesgrooves, begleitet von einem tonnenschweren Rhythmus, tiefgestimmten Gitarren und

einem wummernden Bass, den roten Teppich aus. Abendkasse 13 Euro.

Studenten und Bewohner der O-Kiste aufgepasst: Im Erdgeschoss bietet sich die perfekte Gelegenheit an, um den Unialltag zu vergessen und mit Freunden und Bekannten mit guter Stimmung ins Wochenende zu starten.

Die Wolkenschiebar, welche ein Teil der O-Kiste ist, lädt jeden Freitag zur Party „Tiefe Kiste“ ein.

Getränkespecials fehlen auch nicht. Start ist um 22 Uhr, Eintritt: Frei. Music: Funk und Newschool von Colin White.

Samstag

Am Samstag geht es früh los und wir dürfen wieder für die Arminia hoffen und bangen. Ein Dreier muss her gegen den Tabellensechsten Greuter Fürth. Anstoß auf der Alm ist um 13 Uhr.

Am 15 Uhr ist dann wieder schwer was los auf dem Siggi , beim zweiten Flohmarkt der Saison. Man sieht sich, zum Tauschen, Trödeln (Tratschen etc).

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Aber direkt danach erst einmal der „Ausnahmezustand" im Desperado , mit den DJs Wolverine und Don Limpio.

Auf der Strandbar Santa Maria verwöhnt DJ Janni de Luxe die Gäste mit seinem einzigartigem Sound von Black House, Deep House, Lounge bis Smooth und eigenen Remixes. Ab 18 Uhr.

verwöhnt DJ Janni de Luxe die Gäste mit seinem einzigartigem Sound von Black House, Deep House, Lounge bis Smooth und eigenen Remixes. Ab 18 Uhr. Die Nachtansichten, die Bielefelder Nacht der Museen, Kirchen und Galerien findet wieder von 18 bis 1 Uhr statt. Und im Viertel gibt es auch immer mehr Orte, die mitmachen. Im Westen sind dabei: die auto-kultur-werkstatt (akw), die Bürgerwache, die Johanniskirche, das KünstlerInnenforum OWL, das MAFA-Museum von Arminia auf der Alm, das Atelierhaus CHACO, die Galerie GUM, die Neuapostolische Kirche, das Atelier des Cafe Künstlerei und das Atelier Herbert Pörtner.

Wer auf lateinamerikanische Rhythmen steht, darf gerne ab 20 Uhr in die Wolkenschiebar kommen, denn dort gibt es abendbegleitend Livemusik jenes Genres.

Zu den Bielefelder Nachtansichten 2017 entschloss sich das Team vom Nr.z.P . spontan zum Rundlauf zum Rundlauf: Ping Pong und Open Turntables. Ab 20 Uhr, Eintritt frei. „Creatures of the Night" heißt es ab 22 Uhr im Plan B . Floris aka Dj Flexible Yeah gibt mal wieder alles zwischen 80ies und Trash. Eintritt wie immer frei.

. spontan zum Rundlauf zum Rundlauf: Ping Pong und Open Turntables. Ab 20 Uhr, Eintritt frei. Und im Desperado legt DJ Han Yolo „Musik für beide Ohren“ auf.

Sonntag

Das Reggae & Dancehall-Soundsystem Dynablaster aus Bielefeld und Berlin steht ab 18 Uhr am Mischpult der Strandbar Santa Maria und stimmt die Gäste mit entspannten Reggae-Sound, lockerem Dancehall und chilligen Hip Hop-Beats auf einen grandiosen Abend ein. Bis 23 Uhr.

Ab 20 Uhr öffnet das AlarmTheater seine Türen und lädt alle Tanzbegeisterten herzlich ein, eine flotte Sohle auf das Parkett zu legen.

seine Türen und lädt alle Tanzbegeisterten herzlich ein, eine flotte Sohle auf das Parkett zu legen. Wie jedes Jahr feiert das Frauenkulturzentrum FraZe seine traditionelle Walpurgisnachtparty. Begonnen wird um 20 Uhr mit der Kneipe, um dann später bei guter Musik zu tanzen, sich kennenzulernen und ausgiebig zu feiern. Wer als Hexe angeflogen kommt, bekommt einen Zaubertrank gratis.

DJ Thanacious D. bittet ab 22 Uhr im Desperado zum Tanz in den Mai. Parallel dazu gibt es eine Party in der neuen Despo-Dependance in Steinhagen, dem Landgasthof „Kiefernklause". Dort erwarten uns Live-Folkpunk von Lostsoul, später legen die DJs LeFou und Don Limpio auf.

zum Tanz in den Mai. Parallel dazu gibt es eine Party in der neuen Despo-Dependance in Steinhagen, dem Landgasthof „Kiefernklause“. Dort erwarten uns Live-Folkpunk von Lostsoul, später legen die DJs LeFou und Don Limpio auf. Im Cutie startet ab 22 Uhr die nächste Ausgabe der „Cutie Dance Dungeon“. An den Decks stehen Dirk Friedrich Walther aus Hamburg und Fosbury Bob aus Köln plus ein weiterer Special Guest.

Gerade noch auf der Strandbar, sorgt das Dynablaster Soundsystem ab 23 Uhr im Forum für gute Laune. Mit dabei sind die Jugglerz.

Am 1. Mai können wieder Anmeldungen für den nächsten – und für dieses Jahr dritten – Siggi-Flohmarkt 2017 erfolgen. Der findet statt am Samstag, 29. Mai, 15 bis 18 Uhr. Konditionen hier.

Von 12 bis 17 Uhr findet das Sommerfest wie gewohnt rund um die „Hartalm“ neben der SchücoArena statt und bietet auch in diesem Jahr wieder Spaß für die ganze Familie. Neben den Arminis und ihren Familien sind alle kleinen und großen Arminia-Fans eingeladen, das Sommerfest zu besuchen. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

Weitere Veranstaltungen