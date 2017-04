Vielfalt am Wochenende – das Viertel bietet jede Menge Konzerte, Partys und sogar eine Kleidertausch-Party am Samstag in der Bürgerwache. Ein paar Tipps:

Freitag

Ab 17 Uhr wird die nächste Ausstellung in der Galerie GUM an der Weststr. 66 eröffnet. Die Wiener Künstlerin Michaela Mück zeigt aus ihrem breitgefächerten Werk von Zeichnung und Malerei die Serie „was wir vermissen“, die der Ausstellung ihren Titel gegeben hat. Dauer der Ausstellung: 21.04. – 07.05.2017, Öffnungszeiten: Do+Fr, 16 -19 Uhr, Sa+So, 16 -18 Uhr.

an der Weststr. 66 eröffnet. Die Wiener Künstlerin Michaela Mück zeigt aus ihrem breitgefächerten Werk von Zeichnung und Malerei die Serie „was wir vermissen“, die der Ausstellung ihren Titel gegeben hat. Dauer der Ausstellung: 21.04. – 07.05.2017, Öffnungszeiten: Do+Fr, 16 -19 Uhr, Sa+So, 16 -18 Uhr. Um 19 Uhr ist Premiere im Audimax : Das Universitätsorchester hat Giuseppe Verdis „La Traviata“ einstudiert und führt die Oper an drei Terminen auf. Am Freitag und Samstag geht es jeweils um 19 Uhr los, am Montag um 20 Uhr.

: Das Universitätsorchester hat Giuseppe Verdis „La Traviata“ einstudiert und führt die Oper an drei Terminen auf. Am Freitag und Samstag geht es jeweils um 19 Uhr los, am Montag um 20 Uhr. Im Cutie wird jeden Freitag im Rahmen der Open Turntables von 20:15 Uhr bis 22 Uhr meist Elektronisches, aber auch Reggae, Rock und Artverwandtes aufgelegt. Dazu kann man im Cutie tanzen oder entspannt bei einem Bier den DJs über die Schulter schauen. Weiterhin werden die „Open Turntables“ live auf Hertz 87.9 übertragen.

wird jeden Freitag im Rahmen der Open Turntables von 20:15 Uhr bis 22 Uhr meist Elektronisches, aber auch Reggae, Rock und Artverwandtes aufgelegt. Dazu kann man im Cutie tanzen oder entspannt bei einem Bier den DJs über die Schulter schauen. Weiterhin werden die „Open Turntables“ live auf Hertz 87.9 übertragen. Die Postpunk-Legenden „Escape with Romeo“ geben einen exklusiven Clubgig im Nr.z.P . Einlass ist ab 20 Uhr. Wer noch kein Ticket hat, es gibt sie zum Selbstausdrucken unter https://love-your-artist.de/de/tickets/13979/ (16,- EUR zzgl. Geb.)

. Einlass ist ab 20 Uhr. Wer noch kein Ticket hat, es gibt sie zum Selbstausdrucken unter https://love-your-artist.de/de/tickets/13979/ (16,- EUR zzgl. Geb.) Mit einem neuen Team auf und hinter der Bühne und neuem Album kommt Sookee ins Forum, um den Deutschrap zu bereichern. Special guest: Tice. Los geht es um 21 Uhr.

Samstag

Arminia muss auswärts gegen Heidenheim ran. Die Tabellensiebten haben nur neun Zähler Vorsprung vor uns. Vielleicht lassen sich dort ein paar Punkte abringen. Also ab vor die Bildschirme. Anstoß ist um 13 Uhr.

Greenpeace Bielefeld veranstaltet von 14 bis 17 Uhrunter dem Motto „Tausch dich aus“ eine Kleidertauschparty in der Bürgerwache am Siegfriedplatz. Frauen sowie Männer sind herzlich eingeladen zwischen 14:00 und 15:00 Uhr gut erhaltene Kleidungsstücke abzugeben, die sie selbst nicht mehr tragen. Pro Person können bis zu 6 Teile abgegeben werden. Zwischen 15:00 und 17:00 Uhr darf dann fleißig getauscht werden

in der am Siegfriedplatz. Frauen sowie Männer sind herzlich eingeladen zwischen 14:00 und 15:00 Uhr gut erhaltene Kleidungsstücke abzugeben, die sie selbst nicht mehr tragen. Pro Person können bis zu 6 Teile abgegeben werden. Zwischen 15:00 und 17:00 Uhr darf dann fleißig getauscht werden The Dead Buffaloes – revisited… das Akustik-Gitarrenduo im amerikanischen Singer Songwriter-Stil, ab 20 Uhr im Café Künstlerei an der Turmstraße. Genre-übergreifend werden eigene Kompositionen kombiniert mit Interpretationen von Songs in der Americana Tradition – mal folkig, mal hippie-esque dargeboten.

an der Turmstraße. Genre-übergreifend werden eigene Kompositionen kombiniert mit Interpretationen von Songs in der Americana Tradition – mal folkig, mal hippie-esque dargeboten. Die letzte große, noch aktive Band aus der Hochphase des Grunge, Pearl Jam, sind der musikalische Schwerpunkt des Grunge Specials im Heimat+Hafen . Los geht es ab 19 Uhr.

. Los geht es ab 19 Uhr. Ebenfalls ab 19 Uhr stqrtet die zweite Aufführung von „La Traviata“ im Audimax.

Die DJs Ann at Twerk und Miami Franze sind zurück und geben im Cutie die nächste „I Melt With You“-Party. Von 23 bis 0 Uhr legt Tysk McCoy auf. Los geht es um 22 Uhr. Vinyl-only 80s, Eintritt frei.

die nächste „I Melt With You“-Party. Von 23 bis 0 Uhr legt Tysk McCoy auf. Los geht es um 22 Uhr. Vinyl-only 80s, Eintritt frei. Um 23 Uhr startet die nächste Ausgabe der Himmel und Erde-Elektroreihe im Forum. Am DJ-Pult: Mike Wall und MZR aus Berlin.

Sonntag

Zwischen Torte und Tatort – so nennt sich die Konzertreihe am Sonntagnachmittag im Nr.z.P. Dieses Mal ist das „Einar Stry Orchestra“, einer Indie-Band aus Norwegen, zu Gast. Los geht es um 17 Uhr, vorher Reinhören lässt es sich hier: www.einarstrayorchestra.com