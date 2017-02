Verschoben wegen Unfall: Jesper Munk-Konzert

Fans von Jesper Munk, die für sein Konzert im Forum bereits Karten haben, müssen ihre Planung für den Donnerstagabend leider umgestalten. Denn das ursprünglich für den 9. Februar angesetzte Konzert muss verschoben werden.

„Leider müssen wir bekanntgeben, dass das anlässlich der Bielefelder Songnächte geplante Konzert von Jesper Munk am 09.02.17 im Forum (Bielefeld) wegen eines Autounfalls des Künstlers im Ausland verschoben werden muss,“ gibt das Forum bekannt. Zitat Jesper Munk: „Nach dem ersten Schock bin ich froh, dass wir Glück im Unglück hatten und ich nur leicht verletzt wurde. Leider darf ich, auf ärztliche Anordnung, die nächsten Tage nicht fliegen. Somit werden wir nicht in Bielefeld auftreten können. Meine Band und ich hatten uns sehr auf die Show gefreut und wollen diese so schnell wie möglich nachholen. Der Nachholtermin wird zeitnah kommuniziert. Karten behalten ihre Gültigkeit!“

Gute Besserung für Jesper. Der genaue Nachholtermin soll rechtzeitig bekannt gegeben werden.