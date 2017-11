Vernissage: „Von Dinos bis Halloween“

Das Sport-, Kunst- und Begegnungsprojekt von und für jugendliche Flüchtlinge: „Andere Welten- von Dinos bis Halloween“ lädt am Freitag, 3. November, um 15 Uhr zu einer Vernissage in die Bürgerwache am Siegfriedplatz ein.

Elf Schüler und Schülerinnen der Bosse- sowie der Brodhagenschule stellen voller Stolz ihre künstlerischen Ergebnisse des zweiwöchigen Ferienprojektes vor. Auf dem Programm standen Sport, Tanz, Kunst, Ausflüge in Dinosaurierwelten bis zur Kürbisschnitzerei. Das Thema “Andere Welten“ wurde ausdrucksstark mit Vulkanen, Dinosauriern, Gruselgestalten und anderen Überraschungen in Szene gesetzt.

Modellhaft ermöglichte das Projekt kulturelle Teilhabe im direkten Lebensumfeld. Sprache, Brauchtum, Geschichte und künstlerische Techniken wurden spielerisch vermittelt. Die BI Bürgerwache e.V. als Träger des Projekts sowie der kooperierende Sportverein TSVE und die Projektleiterin Lydia Averdieck danken allen Organisatoren, Sponsoren sowie allen ehrenamtlichen Unterstützern für ihr Engagement und die gelungene Zusammenarbeit.

Die Ausstellungseröffnung am Freitag wird mit Kuchen und anderen Leckereien versüßt. Auch für eine musikalische Begleitung ist gesorgt. Im Anschluss an die Vernissage werden die künstlerischen Werke ab dem 04. November in der Bürgerwache zu bestaunen sein.

Die Ausstellung ist zugänglich jeweils mittwochs und freitags von 10 bis 14 Uhr (während der Marktzeit) oder nach Vereinbarung (Telefon: (05 21) 13 27 37).

