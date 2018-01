Vegan – Trend oder Zukunft?

Extrem oder extrem sinnvoll? Einfach oder einfach nicht vorstellbar? Verzicht oder unverzichtbar? Ist der Vegan-Boom vorbei oder werden wir in Zukunft alle vegan leben? Was ist Vegan? Diesen Fragen stellt sich ein Vortrag in der Bürgerwache am Siegfriedplatz am Dienstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr.

Die gesundheitlichen, ökologischen und ethischen Aspekte des Veganismus sollen im Vortrag genauer betrachtet werden, um diese Fragen zu beantworten. Referenten sind Deniz Firat, Simon Anhut und Tobias Blase von der Hochschulgruppe „VENGA“ an der Universität Bielefeld, die sich für den Schutz und die Rechte von Tieren einsetzt.

Im Anschluss an den Vortrag und die Diskussion möchte der veranstaltende Verein, Transition Town Bielefeld, gerne die vegane Kochgruppe wiederbeleben, wozu es jedoch trotz Selbstorganisation ein oder zwei Verantwortliche braucht. Eventuell findet sich dort jemand?

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

