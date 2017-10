Urbane GÃ¤rten an der Gutenbergschule

Viele von Euch haben schweren Herzens mit angesehen, wie einige Bäume an der Schloßhof-, Ecke Melanchtonstraße wegen der Mauersanierung gefällt wurden. Die Mauer ist nun fertig und es gibt gute Nachrichten: Das Beet soll neu hergerichtet werden und das Beste daran: Ihr könnt mit dabei sein.

Wobei? Beim Planen, beim Pflanzen, beim Hegen und Pflegen.

An der Gutenbergschule besteht die Möglichkeit, ein Urban-Gardening-Projekt in der Nachbarschaft zu starten. Die Beetvorbereitung übernimmt der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, ebenso die Anschaffung der Erstbepflanzung.

Der Runde Tisch ‚Urban Gardening Bielefeld‘ möchte Euch zu einem Planungstreffen einladen. Dort soll darüber gesprochen werden, was an der Stelle alles möglich ist (und was vielleicht auch wiederum nicht). Beratend in Sachen Pflanzenauswahl und Pflege wird an diesem Abend ebenfalls ein Mitarbeiter des Umweltbetriebes vor Ort sein.

Los geht es am Mittwoch, 25. Oktober, ab 19 Uhr in der Bürgerwache am Siggi.

Weitere Veranstaltungen