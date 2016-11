Uni-Lesenacht am Donnerstag

Auch in diesem Herbst wird es abwechslungsreich und spannend, wenn in der Lesenacht am Donnerstag, 17. November, an unterschiedlichen Stationen in der Universitätsbibliothek Lesungen stattfinden, ausgewählt und vorgetragen von Lehrenden und Studierenden der Universität Bielefeld. Auf dem Programm stehen Texte von Friedrich Dürrenmatt und Mark Twain, Romane von Ismail Kadare und Jane Austen, Werke von Fritz Bauer und Paul Nolte, Gedichte der samischen Schriftstellerin Inger-Mari Aikio sowie eine Graphic Novel der Comiczeichnerin Barbara Yelin. In der Abschlusslesung liest die Bestsellerautorin Mechtild Borrmann aus ihrem brandneuen Roman „Trümmerkind“.

Die Lesungen beginnen um 19 Uhr, finden in den Bibliotheksbereichen U0, U1 und V1 des Universitätshauptgebäudes statt und sind über den Bibliothekseingang U1 (Rechtswissenschaft) auf der Galerie in der ersten Etage erreichbar.

In der Pause um 20.15 Uhr präsentiert eine kleine Formation der UniBigband unter der Leitung von Hans-Hermann Rösch auf der Galerie Jazz-Klänge, während die Café-Bar kulinarische Snacks für Bücherwürmer serviert.

Um 21 Uhr lädt die Uni zu einer ganz besondere Abschlusslesung ein: Die mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnete Schriftstellerin Mechtild Borrmann liest aus ihrem neuen Roman „Trümmerkind“. Der Roman erscheint im November im Buchhandel.

Mechtild Borrmann, Jahrgang 1960, verbrachte ihre Kindheit und Jugend am Niederrhein. Bevor sie sich dem Schreiben von Kriminalromanen widmete, war sie unter anderem als Tanz- und Theaterpädagogin und als Gastronomin tätig. Mit „Wer das Schweigen bricht“ schrieb sie einen Bestseller, der wochenlang auf der KrimiZeit-Bestenliste zu finden war. Für den „Geiger“ wurde Mechtild Borrmann als erste deutsche Autorin mit dem renommierten französischen Publikumspreis „Grand Prix des Lectrices“ ausgezeichnet. 2015 wurde sie mit „Die andere Hälfte der Hoffnung“ für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert. Mechtild Borrmann lebt als freie Schriftstellerin in Bielefeld.

Die Lesenacht ist eine Veranstaltung der Universitätsbibliothek Bielefeld und des Zentrum für Ästhetik der Universität Bielefeld.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

