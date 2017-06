Umfrage zum Craft Beer- und Streetfood-Festival

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Im Nachhinein gab es zum ersten „Liebefelder Craft Beer- und Streetfoodtruck-Festival“ auf dem Siggi vom 19. bis 21. Mai (siehe Bericht hier) einige kontroverse Meinungen im Netz – sowohl hier (oder auf der hierzu gehörigen Facebook-Seite) als auch bei den Tageszeitungen. Dabei war das Fest besonders am Samstag und Sonntag außerordentlich gut besucht.

Kritik oder Fehler kommen bei einem ersten Versuch natürlich immer auf. Aus Fehlern lässt sich lernen. Kritisiert wurden zum Beispiel die Lautstärke der Musik oder der Usus, die Getränke in zuvor für jeweils drei Euro gekauften Gläsern zu sich nehmen zu müssen.

Ole Möhlenkamp, Geschäftsführer bei den veranstaltenden Erlebnismanagern GmbH, äußerte sich darauf auf Anfrage von Bielefelds Westliche wie folgt:

„Die Lösung mit einer zentralen Bühne und damit verbunden einer einzigen Schallquelle ist nicht optimal. Der Schall muss über den Platz verteilt wiedergegeben werden, um Hall durch die umstehenden Häuser (das hat „leider“ jeder Platz so an sich…) zu vermeiden. Diese Lerneffekte nehmen wir definitiv mit.“

Die Gestattung zur Platznutzung könne natürlich mit Auflagen verbunden werden, und das werde sie auch. Damit seien jede Menge Kosten und bürokratischer Aufwand verbunden, siehe entsprechende Satzung der Stadt Bielefeld.

Die Stadtteilzeitung „Die Viertel“ hat Bielefelds Westliche gebeten, in ihrem Namen hier eine Online-Umfrage zu schalten* darüber, wie in der Nachbarschaft das Festival empfunden wurde. Das wird gerne getan:

Drei Tage lang war der Platz Markt für „Food&Beer"-Spezialitäten, inklusive Livemusik. Was halten SIE davon?

In der Bürgerwache am Siggi liegen ebenfalls Fragebögen aus, auch sind ausführliche Meinungen per E-Mail an post@die-viertel.demöglich.

*der Verfasser ist u.a. Redaktionsmitglied bei der „Viertel“, für diesen Inhalt aber nicht verantwortlich.