TrÃ¶deln bei 10 Grad

Das war es für diese Saison. Am Samstag fand der letzte Siggi-Flohmarkt des Jahres 2017 statt, die Außengastronomien haben jetzt bis Ende März 2018 geschlossen.

Auch am Wochenende war es bereits ziemlich kalt, das Sparkassen-Thermometer zeigte lediglich 10 Grad Celsius an. Das mag der Grund dafür gewesen sein, dass nicht alle Standinhaber von ihrer Zusage Gebrauch gemacht haben und die Reihen recht offen waren.

Das ein oder andre kuriose Schnäppchen ließ sich dennoch ergattern.

Einen Termin für den Siggi gibt es in diesem Jahr aber doch noch: Den eintägigen Weihnachtsmarkt am Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 21 Uhr. Das sollten wir uns alle schon einmal in die Kalender notieren. Bis dann.

Bilder vom Siggi-Oktober-Flohmarkt: