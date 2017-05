Tischfussball-Verein sucht Trainingsraum

Die „Sportfreunde Kickerfeld“ wollen den Tischfussball aktiv in Bielefeld fördern. Sie organisieren mittlerweile für über 100 aktive Spieler in Bielefeld eine eigene Liga die im Heimat+Hafen und GegenÜber ausgetragen wird. Auch Bielefelds Westliche hat sie schon gerne besucht. Inzwischen sind die Sportfreunde schon mit drei Mannschaften in der NRW-Liga erfolgreich vertreten.

Weil aber immer mehr Leute mitmachen wollen, sind sie aktuell auf der Suche nach einer Räumlichkeit zum Trainieren und um auch Jugendliche näher an den Sport ranzuführen. Der Raum sollte mindestens 30 qm haben (gerne größer), die Miete ist verhandelbar, Kontakt per Telefon: (01 51) 18 82 29 31, per E-Mail: info@kickerfeld.de

Da sollte doch etwas zu finden sein. Also weitersagen und teilen.