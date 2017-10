Taschendiebe beim Einkauf

Am Montag, 9. Oktober, nutzten Diebe die günstige Gelegenheite, um an das Portemonnaie einer Bielefelderin zu gelangen.

Zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr besuchte laut Polizei eine 46-jährige Bielefelderin einen Discountmarkt an der Jöllenbecker Straße, unweit der Weststraße gelegen [Anm.: welches wohl der Lidl-Markt sein dürfte]. Ihre Geldbörse hatte sie in eine Tasche gesteckt, die in ihrem Einkaufswagen stand. Kurzzeitig ließ sie den Einkaufswagen zurück und wandte sich einem Regal zu.

Als die 46-Jährige ihre Artikel bezahlen wollte, erkannte sie ein geöffnetes Fach ihrer Tasche und das Fehlen ihres grauen Portemonnaies.

Hinweise bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld, Kriminalkommissariat 14. Telefon (05 21) 54 50.