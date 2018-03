Talkrunde: Vielfalt gegen rechte Einfalt

Im Rahmen der Bielefelder Aktionswochen „Rassismus nicht mit mir“ laden die Aidshilfe Bielefeld, das Frauenkulturzentrum und das Netzwerk lesbischer und schwuler Gruppen in Bielefeld e.V. ein zur Talkrunde in die Bürgerwache: Vielfalt gegen rechte Einfalt – Gleichstellungspolitik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Inter* und Trans* in Zeiten von Rechtsruck und steigender Homo- und Transphobie.

Beginn ist am Mittwoch, 7. März, um 19 Uhr in der Bürgerwache am Siegfriedplatz.

