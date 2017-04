StraÃŸensperrungen im Westen

Am Montag, 24. April, beginnen in einem ersten Bauabschnitt Kanalneubauarbeiten im Bereich Schloßhofstraße / Turmstraße / Arndtstraße. Begonnen wird in der Kreuzung Schloßhofstraße / Turmstraße unter Vollsperrung der Seitenstraßen. Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitung (U 7) ausgeschildert. Fußgänger können den Baubereich passieren.

Parallel dazu verlängern sich die Arbeiten an der Fernwärmeleitung in der Melanchthonstraße in Höhe der Hausnummern 58 bis 64 (kurz vor der Kreuzung Schloßhofstraße) bis voraussichtlich 19. Mai. Durch die Einbahnstraßenregelung im Baustellenbereich ist nur die Fahrtrichtung zur Schloßhofstraße möglich. In Richtung SchücoArena kann die Melanchthonstraße ab Kreuzung Schloßhofstraße nur über die Seitenstraßen (Wittekindstraße, Siegfriedstraße oder Rolandstraße) erreicht werden.