Stellplatz fÃ¼r Schwalbe gesucht

Ein wenig Nachbarschaftshilfe ist an dieser Stelle gefragt. Anna und Alex besitzen seit Neuestem eine frisch restaurierte Simson Schwalbe. Und das kleine Schmuckstück (siehe Titelbild) sollte natürlich nicht einfach so unbeaufsichtigt und der Witterung ausgesetzt in der Öffentlichkeit herum stehen. Darum haben sie eine Bitte an die BewohnerInnen des Viertels:

„Wir suchen einen Stellplatz mit Straßenzugang ohne Treppen für unsere neu-restaurierte Schwalbe! Sie braucht nicht viel Platz, hat auch eine Plane, muss also nicht überdacht stehen. Das einzige Problem ist, dass wir bei uns in der Rolandstr. immer über einige Treppenstufen müssen… Dafür ist das Schmuckstück zu schwer! Es wäre großartig wenn ihr helfen könntet, dann können wir diesen Sommer ein bisschen durch den Westen tuckern.“

Wer etwas weiß, hört oder womöglich sogar hat, darf sich gerne bei ihnen melden. Der Kontakt kann an Alex gehen, telefonisch über (01 76) 67 82 03 31 oder per E-Mail: Alexander_cordes@gmx.net.