„SprÃ¼nge“: Premiere am Donnerstag

Unter der künstlerischen Leitung von Anna Zimmermann entstand am AlarmTheater in diesem Sommer die Tanz-Performance „Sprünge“. Mit Bewegung, Film, Wort und Foto dokumentieren die Akteure des internationalen Jugendensembles ihre Umgebung: Immer auf der Suche nach dem perfekten Sprung.

Auf dem Blog des AlarmTheaters, zugänglich über die Homepage, geben die Akteure regelmäßig Einblicke, die ihnen im Laufe des Arbeitsprozesses zu „Sprünge“ begegnet sind und sie inspirieren.

Premiere ist am Donnerstag, 31.August, 20 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am 1., 7., 8. September, auch jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Für Schüler 6 Euro. Karten können ab sofort telefonisch unter (05 21) 13 78 09, per Mail an info@alarmtheater.de oder unter www.alarmtheater.de vorbestellt werden.

