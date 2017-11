Siggi-Weihnachtsmarkt am Samstag

Aufmerksame LeserInnen wissen es längst, die anderen sollten sich den Termin in die Kalender schreiben: Der 12. Weihnachtsmarkt auf dem Siegfriedplatz findet am Samstag 2., Dezember, von 14 bis 21 Uhr statt. Das Besondere an diesem eintägigen Weihnachtsmarkt: Er wird ehrenamtlich und nur aus Mitteln des Vereins „Rund um den Siggi“ ausgerichtet und besteht aus individuellen Angeboten aus dem Stadtteil.

Mit 40 Ständen bieten Mitglieder des Vereins, Gewerbetreibende sowie Gastronomen und Gemeinnützige aus dem Bielefelder Westen wieder ein vielfältiges Angebot. Nebeneinander präsentieren sich Kunsthandwerk, Selbstgenähtes, soziale Einrichtungen und kulinarische Besonderheiten.

Und es gibt es auch alles, das zu einem klassischen Weihnachtsmarkt gehört, wie Glühwein, Bratwurst und das beliebte Kinderkarussell.

Die Geschenkartikel sind originell und einmalig, wie zum Beispiel „Etageren aus Ommas Porzellan“, handgeschnitzte Löffel und Vieles mehr, verspricht der Verein. Katrin Braje vom Vorstand weist außerdem darauf hin: „Uns ist es wichtig, den Siggi möglichst sauber zu halten und unnötigen Abfall zu vermeiden. Aus diesem Grund können Sie an vielen Ständen Ihre eigene 0,2 l -Tasse mitbringen – zum Beispiel unsere.“

Zum zweiten Mal wird es in diesem Jahr in einer limitierten Auflage eine Weihnachtsmarkt-Tasse vom Verein geben. Am Stand des „Rund um den Siggi“ sind die Tassen für 3 Euro zu erwerben. Mit dem Erlös aus dem Tassenverkauf wird ein Teil der Kosten für die Tannenbaumaufstellung finanziert..

Das Rahmenprogramm:

14.00 Markteröffnung

16.00 Die Löffelpiraten – Weihnachtskonzert für Kinder (im Saal der Bürgerwache)

17.15 Posaunenchor Sudbrack am Weihnachtsbaum

19.00 Lach-Yoga zum Mitmachen am Weihnachtsbaum

Bilder vom Siggi-Weihnachtsmarkt 2016: