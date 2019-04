Siggi-Flohmarkt: Es geht wieder los

Na endlich. Der Winter war zwar kein richtiger, aber trotzdem gefühlt viel zu lang. Aber lang genug, um in den Kellern und auf den Dachböden Zeug anzusammeln. Am Samstag, 30. März (am Tag, bevor die Uhren wieder um eine Stunde vorgestellt werden), hat der Winter dann ein Ende und wir treffen uns alle wieder, auf dem ersten Siggi-Flohmarkt der Saison 2019.

Ab 15 Uhr darf dann wieder auf dem Platz gestöbert, getrödelt und getauscht werden – für den ein oder anderen Schnack bei Kaffee und Kuchen aus der Bürgerwache dürfte ebenfalls noch Zeit mit drin sein. Und wenn die Wettervorhersagen nicht täuschen, dürfte die Flohmarktsaison gleich sonnig und mit Rekordgraden beginnen.

Na, dann: Die Vorfreude steigt. Wir sehen uns (wieder).