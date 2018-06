Sexueller Ãœbergriff im Westen

Am Sonntagmorgen, 3. Juni, kam es laut Bielefelder Polizei im Bereich Universität zu einem sexuellen Übergriff an einer 21-jährigen Studentin.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei zwei Personen, die sich am Sonntag, zwischen 03:00 und 04:00 Uhr, in Höhe der Melanchthonstraße/ Schloßhofstraße, mit einem vermeintlichen Pärchen unterhalten haben. Eine Person soll ein Fahrrad geschoben haben.

Die Polizei bittet die beiden Personen sich unter der Telefonnummer (05 21) 54 50 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.