Eine gute Nachricht am Rande. Vor Kurzem rief Bielefelds Westliche dazu auf, ein neues Zuhause für einen kleinen, schwarzen, blinden Kater zu finden. Und der Kleine hat inzwischen ein Heim an der Weststraße gefunden, in dem er sich sehr wohl fühlt. Und er soll auch wieder ein klein wenig sehen können.

Danke an Eva P. für die Vermittlung. Alles Gute für den Kleinen und viel Freude mit ihm an die Heimgeber von hier.