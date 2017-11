Sattelzug begeht Unfallflucht

Am Montag, 6. November, stieß ein Sattelzug beim Rangieren auf der Teichstraße gegen ein geparktes Auto. Der Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren.

Gegen 8 Uhr fuhr ein Sattelzug von der Weststraße vorwärts in die Schloßhofstraße. Anschließend setzte der Fahrer rückwärts in die Teichstraße. Dabei prallte das Heck des LKW gegen die Fahrerseite eines schwarzen Fiat Doblo. Der LKW entfernte sich daraufhin über die Weststraße in Richtung Jöllenbecker Straße.

Ein Anwohner hatte den Vorfall beobachtet und beschrieb den Unfallverursacher als dunkelgrüne Sattelzugmaschine mit Auflieger. Die Plane soll beschriftet gewesen sein. Am Heck habe sich ein zusammengeklappter Gabelstapler befunden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4.000 Euro.

Wer zu dem Sattelzug noch ergänzende Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der (05 21) 54 50 beim Verkehrskommissariat 1.