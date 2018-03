Samstag: Flohmarkt und Funtastic 4

Der kommende Samstag, 24. März, könnte anstrengend werden. Aber auch schön, denn es finden nach langer Zeit wieder zwei Großereignisse des Viertels statt.

Von 15 bis 18 Uhr findet der erste Siggi-Flohmarkt 2018 statt – und bildet damit den Beginn der Außensaison dieses Jahres. Ausnahmsweise – wegen der Osterfeiertage in der Woche darauf – wurde die Veranstaltung vorgezogen. Dann findet der Trödel wieder bis Oktober jeden letzten Samstag im Monat statt (Ausnahme am 24. Juni, parallel zum Stadtteilfest). Es heißt also schon bald wieder stöbern, Kuchen essen, tratschen, wiedersehen. Und wenn die Wetterprognosen stimmen, wird zumindest der Regen etwas wärmer.

Am Abend „brennen“ dann auch nach langer Zeit wieder vier Hütten am Kneipen-Viereck. Zuletzt im Oktober letzten Jahres, findet dort wieder einmal die „Funtastic 4“-Party statt. Café Berlin, Desperado, Wolkenschiebar und Wunderbar feieren gemeinsam über die Kreuzung an der Arndt- und Große Kurfürsten-Straße hinweg, überall mit tanzbarer Musik und Specials. Startschuss 22 Uhr, Eintritt frei.

Es heißt also Aufwärmen für den Frühling.

