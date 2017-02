Prinzipien fÃ¼r ein neues Wirtschaftssystem

Dr, Friederike Habermann referiert am Donnerstag, 23. Februar, in der Bürgerwache zum Thema „Prinzipien für ein neues Wirtschaftssystem“. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr im Saal im Erdgeschoss.

Wer über die Grenzen des aktuellen kapitalistischen Wirtschaftens hinausdenkt, begegnet einer Vielzahl von theoretischen Modellen. Eine besondere Theoriebildung, die auch praktisches Handeln im hier und jetzt im Blick hat, ist die „Commons-basierte Peer-Produktion“. Hinter diesem Ansatz verbergen sich eine große Zahl von realexistierenden Gruppen und Lebensmodellen, die Formen solidarischen Wirtschaftens praktisch werden lassen wollen. In dem Vortrag soll diese Vision eines nichtkapitalistischen gesamtgesellschaftlichen Wirtschaftens beschrieben und thematisiert werden.

Die Referentin hat jüngst in einer Buchveröffentlichung unter dem Titel „Ecommony“, dieses Thema breit diskutiert. Die verschiedenen Formen alternativen, solidarischen Wirtschaftens unter weiter bestehenden kapitalistischen Grundbedingungen stehen allerdings zumindest in den westlichen Gesellschaften im Widerspruch zur Theorie und politischen Praxis der traditionellen politischen Linksparteien und der Arbeiterbewegung. Nach dem Verschwinden „realsozialistischer“ Großversuche bestünde auch hier die Notwendigkeit, Theorie und Praxis alternativer Gegenentwürfe in die Debatte einzubeziehen.

Veranstalter ist der Rosa Luxemburg Club Bielefeld mit freundlicher Unterstützung der Rosa Luxemburg Stiftung NRW e.V.

