Polaroid-Kamera gefunden

Über die Facebook-Seite erreichte Bielefelds Westliche am Sonntagabend folgende Nachricht:

„Hey, mein Freund und ich haben gerade eine kleine Tasche samt Polaroid-Kamera am Siggi gefunden. Wir würden sie der Person gerne zurück geben. Könnt ihr da vielleicht was machen? Zum Beispiel einen Aufruf oder Sonstiges? Liebe Grüße„.

Klar wird das gemacht. Ein Foto wurde ebenfalls mitgeliefert (siehe Titelbild). Es scheint sich um ein Modell „Instax Mini“ der Marke Fuji zu handeln.

Wer das Gerät vermisst, darf sich gerne melden, ob per E-Mail, per Kommentar oder FB-Nachricht. Der Kontakt wird dann an die Finder weiter vermittelt.