Paket-Diebstahl aus dem Auto

Letzten Freitag, 4. November, hatte Sascha Brune Pech. Ihm wurde in der Nacht auf Samstag ein Paket inklusive Stoffbeutel von „Petit Beteau“ aus dem Auto entwendet. Es parkte an der Schloßhofstraße 5, ob es aber abgeschlossen war, darüber ist er sich nicht mehr so ganz sicher. Vielleicht wäre es eigene Schusseligkeit gewesen, Einbruchsspuren gebe es am Wagen nicht.

Sascha sagt: „Viel Spaß mit den Schuhen. Eventuell ist es möglich, das Paket ja an den Adressaten weiter zu leiten. Der Beutel ist geschenkt“. Der Warenwert sei nicht besonders hoch. Aber es ginge ihm um die Dreistigkeit des Unterfangens, die er gerne öffentlich machen wolle.

Falls jemand etwas mitbekommen hat, können sie oder er sich gerne per E-Mail an ihn wenden: Sascha.Brune@icloud.com.