Neu: „Mio Bully“ fÃ¼r Hund und Halter

An der Stapenhorststraße 44 tut sich etwas. Dort, wo bis vor Kurzem der „Goldzwerg“ beheimatet war, eröffnet am Wochenende „Mio Bully“ – ein Laden mit Individuellem für Hund und Halter.

Die Inhaberin Claudia Pawlowski bietet in Handarbeit gefertigte Accessoires für Vierbeiner an. Leinen, Halsbänder, Hundebetten, Loops und vieles mehr zum Wohlfühlen, Kuscheln und Glänzen. Und das gerne auch mal etwas bunter. Daneben aber praktische Kleidung für Herrchen und Frauchen der Marke „Owney“ – wetterfeste JAcken mit vielen Leckerli-Taschen und festes Schuhwerk.

Claudia hält ebenfalls zwei Hunde, eine französische und eine old-english Bulldogge, daher auch der Name „Bully“. Dass sie anfing, die Dinge selbst zu kreieren, hat einen Grund: „Es gefiel mir nicht, was es so gab. Es war alles so langweilig.“ Und sie habe schon immer gerne genäht, das habe sie vielleicht von ihrer Oma.

Immer mehr Leute, die ihre Kreationen zum Beispiel in der Hundeschule sahen, wollten ebenfalls so etwas für ihre „Fellnasen“ haben. So eröffnete Claudia 2014 ein Kleingewerbe, immer neben der Arbeit, dann auch einen Online-Shop. Mit ihren Sachen besuchte sie auch viele Ausstellungen, Hundesportveranstaltungen, auch jedes Jahr das „Fest für Tiere“ im Bauernhausmuseum. „Messen mag ich nicht so, ich gehe lieber zu den Freizeitveranstaltungen.“

Die Bestellungen wurden mehr und jetzt wagt sie den ganz großen Sprung. „So ganz fassen kann ich das immer noch nicht,“ sagt sie. Ein Clou: Sie besitzt im Laden ein großes Stofflager, aus dem die Kunden sich etwas aussuchen und auf Wunsch anfertigen lassen können. Und es soll noch Einiges dazu kommen.

Bielefelds Westliche wünscht schon einmal viel Erfolg.

Eröffnung ist am Freitag, 24. Februar, ab 14 Uhr und am Samstag, 25. Februar, von 10 bis 18 Uhr.

Die weiteren Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags 10 bis 13 und 14 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr.

Mehr Infos: https://miobully.de