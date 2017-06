Namen fÃ¼r das EntenpÃ¤rchen

Seit einiger Zeit (Tage? Wochen?) kehrt allabendlich ein Entenpärchen über den Siggi – und zwar meistens in der Zeit zwischen 19 und 19.30 Uhr. Woher sie kommen? Was sie dort suchen? Das weiß niemand so genau. Sie werden überall im Viertel gesichtet auf ihrer Wanderschaft und auf der Facebook-Seite von Bielefelds Westliche wurde bereits berichtet, sie würden auch die Tauben unter dem Ostwestfalendamm besuchen gehen.

Womöglich wissen sie noch gar nicht, dass es wieder Wasser im Bürgerpark-Teich gibt. Aber das ist natürlich nur reine Spekulation. Immerhin kommen sie inzwischen genau so gerne wie alle anderen Besucher abends auf den Platz. Zeit also, ihnen Namen zu geben. Bei Facebook und live gab es bereits einige Vorschläge. Wir können ja abstimmen (und bitte dran denken: Enten füttern verboten):

Welche sind die besten Namen für das Entenpärchen? Bonnie und Clyde

Heinrich und Thea

Ernie und Bert

Donald und Daisy

Sweet und Sour

Misses Holliday und Wyatt Erpel

Hans und Gertrude

Ernst und Erna

Siggi und Siri

Anton und Antonia

Wilma und Fred

Robert und Tinchen

Pitsch und Patsch

Gustav und Erna

Sieglinde und Siegmund

Fahrdie und Jever

Romeo und Julia Ergebnisse ansehen

