Namaste und Prost!

Das „Cutie“ im Parkhaus-EG ist dafür bekannt, ungewöhnliche Veranstaltungs-Ideen zu entwickeln und zu zelebrieren. So wird das etwas altbackene Spiel Bingo jeden Mittwoch zu einem Hit für junge Leute. Die „Buy or Die“-Plattenaktionen mit spektakulären Vernichtungsaktionen bei Nicht-Verkauf des Vinyls sprechen ebenfalls für sich.

Am Samstag gab es ein neues Experiment: Das Bier-Yoga. Den Sonnengruß mit Bier in der Hand. Denn wie die Veranstalter im Vorfeld schrieben – : „Cutie – das ist ja auch vor allem auch ganzheitliches Lebensführungsangebot. […] Lasst uns diese zwei völlig verschiedenen Methoden der Entspannung kombinieren und sie genießen. Eine Yogastunde mit zwei Bieren und dazu auch noch passende Musik, lassen Körper und Seele in einem ganz neuen Rhythmus fließen.“

Diesem Aufruf folgten über 30 Leute mit ihren Yoga-Matten in das kleine Lokal, und praktizierten tatsächlich ihre Übungen, mit einer Flasche Bier in der Hand.

Unkonventionelle Sachen ausprobieren

Ausgerichtet hat die Veranstaltung die Yoga-Lehrerin Claudia Kozlowski, die auf einer Fortbildung von einer weiteren Teilnehmehrin davon gehört hatte. Und Claudia probiere „auch super gerne unkonventionelle Sachen aus“. Das Event im Cutie habe sehr viel Spaß gemacht und die Teilnehmer hätten super mit gemacht.

Und für alle die, die bedauerten, nicht dabei gewesen zu können, gibt es eine gute Nachricht. Auf Nachfrage sagt Cutie-Inhaber Hendrik Wortmann: „Klar können wir das nochmal machen.“

Den Kontakt zu Claudia Kozlowski gibt es über diese Internetseite: http://www.flower-yoga.de/

(Foto: Cutie)

P.S.: Das Bier-Yoga fand im Vorfeld der dritten Geburtstagsfeier des Cuties statt. Lautete das Motto anlässlich des gleichzeitg stattfindenen Stadt-Jubiläums noch „800 Jahre Cutie“, waren es beim zweiten folgerichtig „1.600 Jahre Cutie“. Jetzt – beim dritten – waren es sogar schon 14 Milliarden Jahre. Für das kommende Jahr schlägt Bielefelds Westliche der Vereinfachnung halber „4 Äonen“ vor.