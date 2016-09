Suche einen Unterstellplatz oder Garage für mein Motorrad ! Wohne in der Melanchthonstr., Höhe Stapenhorststrasse. Mir wurde meine Garage gekündigt und mein Motorrad auf der Straße stehen lassen ist nicht so toll. Wäre so schön, wenn ich es unterstellen könnte. Zu erreichen bin ich telefonisch: (01 70) 71 20 20 0 oder per Mail: bieleduc@yahoo.de (Eingang 2. September)

In den „Mix“ kommt alles rein, was nicht direkt mit Wohnungen, Jobs oder Veranstaltungen zu tun hat. Ihr wollt etwas tauschen oder vertrödeln? Oder Ihr sucht nach einem Kontakt? Einfach eine E-Mail mit den entsprechenden Wünschen (bzw. Angeboten) an info@bielefelds-westliche.de schicken, und unter diesem Link werden sie aufgelistet. Die gewünschte Kontaktform (E-Mail oder Telefonnummer) bitte nicht vergessen.