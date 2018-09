Mega: Der September-Flohmarkt

Mit einem solch guten Wetter hatte noch wenige Tage zuvor niemand beim Siggi-Flohmarkt gerechnet. Die Septemberausgabe des Trödels auf dem Platz war dementsprechend gut besucht. Unter fast wolkenlosem, blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein wurde am Samstag getauscht, gefeilscht und getratscht, was das Zeug hielt.

Einmal haben wir dafür in diesem Jahr noch die Gelegenheit, am 27. Oktober. Anmeldungen für einen Stand kann es am Montag, 1. Oktober, geben (Konditionen hier). Wir sehen uns.

Bilder vom September-Flohmarkt: