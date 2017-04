Los geht es auf der Strandbar

Auch auf der Strandbar Santa Maria auf dem obersten Parkhausdeck an der Jöllenbecker Straße 21 wird die Saison eröffnet. Am Mittwoch, 27. April geht es los und DJ Sun sorgt ab 16 Uhr mit einem entspannten Mix von House, Deep House, Future House bis Black und Electro für einen chilligen Abend. Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren.

Die Inhaber haben viel Geld in die Hand genommen, um ihren Gästen wieder ein paar Neuigkeiten zu bieten. So gibt es jetzt eine neue Musikanlage, deren Lautstärke sich punktuell steuern lässt und in einem neuen Dancefloor-Bereich auch einmal etwas lauter gedreht werden kann. Für dort und weite Teile der oberen Fläche wurde Rollrasen ausgelegt. „Das macht es etwas leichter für diejenigen, die für den Sand vielleicht nicht so geeignete Schuhe tragen,“ sagt Mitinhaber Niklas Neumann. Für die Musik freut man sich außerdem über engere Zusammenarbeit mit dem Stereo, dem Sam’s und BLFD, dem aus dem Café Europa bekannten DJ-Kollektiv. Darüber hinaus wurden 20 große Liegekissen angeschafft für unbeschwertes Entspannen in der Sonne.

Außerdem ein Novum: Ab dieser Saison ist das Mitbringen von Hunden erlaubt. Die Besitzer der Tiere sollten aber sehr darauf achten, dass ihre Tiere „nichts hinterlassen“, so Neumann.

Die beliebte „Fashion Session“, der Mode-Flohmarkt auf der Strandbar, wurde ebenfalls erweitert. Bereits ab dem ersten Termin, dem 6. Mai, können nicht nur Kleidungsstücke, sondern auch Accessoires und Schmuck vertrödelt werden.

Dann kann es ja wieder losgehen. Die ersten Termine:

Donnerstag, 27. April, ab 16 Uhr: DJ Sun

Freitag, 28. April, ab 16 Uhr: DJ Annegret (Jazz, Blues, Soul, Funk, 60s Beat bis Rock’n’Roll)

Samstag, 29. April, ab 18 Uhr: DJ Janni de Luxe (Black House, Deep House, Lounge bis Smooth und eigene Remixes)

Sonntag, 30. April, ab 18 Uhr: Warm Up-Party mit dem Reggae- und Dancehall-Kollektiv Dynablaster

Samstag, 6. Mai, 13 bis 16 Uhr: Fashion Session

(Foto oben: Strandbar-Mitinhaber Niklas Neumann mit dem Rüden Neo)