Live: OVE und Patrick Richardt im Plan B

Musik ist die Antwort, aber niemand hat gefragt. Auch nicht die 5 Freunde aus dem hohen Norden: Ove Thomsen, Sönke Torpus, Helge Schulz, Hajo Cirksena und Robert Weitkamp, die als Band den Vornamen ihres rotwuscheligen Sängers tragen und am Mittwoch, 8. März, im Plan B ein Konzert geben.

OVE haben in Nordfriesland eine Platte aufgenommen. Diese Songs machen dich nicht traurig, sie kicken dich soft von der Klippe und fangen dich auf halbem Flug wieder ab. Nein, Ove Thomsen ist nicht der erste junge Mann in Jeansjacke, der fragt wohin mit sich im Gefühlsmoloch, aber wie er singt „Dieses Hin und Her findet kein Ende mehr“, das ist neu… Jeder der die Grenzen seiner Welt schon lange abgesteckt hat und glaubt über wichtig oder nichtig in 30 Sekunden entscheiden zu können, höre hier bitte bitte ein bisschen länger und genauer hin. OVEs Musik macht glücklich.

Zum Reinhören: OVE – Wenn es keine Brücke gibt:

Mehr Infos: http://www.ove-kapelle.de

Patrick Richardt (Grand Hotel van Cleef) eröffnet den Abend ab 20 Uhr, das Plan B öffnet ausnahmsweise schon ab 18 Uhr.

