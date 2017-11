KÃ¼nstlerstammtisch in der Wolkenschiebar

Wie es seit Jahren im ehemaligen C.ult. Chamber in Schildesche üblich gewesen ist, trifft sich der Künstlerstammtisch seit Oktober einmal im Monat in der Wolkenschiebar an der Arndtstraße 18a. So auch am heutigen Donnerstag, 16. November, ab 19 Uhr.

Bei diesem Stammtisch treffen sich Künstler und Musiker jedweder Genres sowie kunst- und kulturinteressierte Gäste, um sich kommunikativ miteinander auszutauschen in gemütlicher Atmosphäre. Anregungen für Projekte werden geliefert oder gefunden und Auszüge des eigenen Repertoires („Teaser Gigs“) vorgestellt. Abgerundet wird das Treffen in der Regel durch spontane Sessions anwesender Musiker.



Beginn: 19 Uhr, Ende offen. Eintritt frei

…und 0,33 l Künstlerbier für 1 Euro.

Anmeldung für „Teaser Gigs“ via (Tel.) 0176- 20 57 44 22 wird empfohlen, ist aber keine Pflicht – gerne kann auch spontan mitgemacht werden.

Weitere Veranstaltungen