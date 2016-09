Kneipen-Quiz im Heimat+Hafen

„Schnieke Fragen, die du schon immer mal nicht wissen wolltest, dessen Antworten dir aber nicht mehr aus dem Kopf gehen werden,“ so kündigt der Heimat+Hafen das am Dienstagabend stattfindende „Kneipen-Quiz“ an.

So gibt es zum Beispiel Musik (rückwärts) oder es werden Bilder geraten, fluffige Anagramme und vielleicht auch ein Kreuzworträtsel, der „Prominente im Ar*“, Emojis und auf jeden Fall mehr Spaß und Show und weniger Antwortmöglichkeiten. Die Tischgruppen sollten zwischen vier und sechs Menschen groß sein, wer alleine kommen möchte – gerne – der wird gerne einfach an den Tisch der Gestrandeten gesetzt.

Preise für die Gewinnertische sind ebenso inklusive wie Schnäpse für die besten Antworten. Wie sagt man so schön: Ein Heidenspaß.

Tickets gibt es für fünf Euro direkt an der Theke. Einlass ist ab 19 Uhr.

Weitere Veranstaltungen