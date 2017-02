Karten fÃ¼r „A Projection“ im Nr.z.P.

Am Samstag kommt die schwedische Band „A Projection“ für ein exklusives Konzert ins Nr.z.P. an der Große Kurfürsten-Straße 81. „Wer Joy Division/New Order, Interpol und The Cure liebt, darf dieses exklusive Wohnzimmer/Bar-Konzert unter keinen Umständen verpassen“, schreibt der Veranstalter. Na, dann. Die Schweden werden exklusiv ihr neues Album ‚Framework‘ komplett spielen plus ein Best of ihres legendären Debütalbums. Es könnte schnell ausverkauft werden, zumal mit Gloom Sleeper ein gigantisch guter Support bereitsteht.

Los geht es um 20.30 Uhr und der Eintritt kostet dafür auch nur 12 Euro im Vorverkauf. Ab sofort: Hardtickets exklusiv bei konTicket Bielefeld. Alternativ: Tickets zum Selbstausdrucken im kleinen Ticketshop von Love Your Artist http://www.love-your-artist.de/popsecretagenten. Einlass ist ab 20 Uhr.

Und wer Glück hat und schnell ist, kann hierüber Tickets gewinnen. Was Ihr dafür tun müsst? Einfach unter diesem Artikel einen Kommentar abgeben, indem Ihr Euer Interesse dafür bekundet. Und dabei darauf achten, dass Ihr eine „echte“ E-Mail-Adresse hinterlasst (sonst können wir schlecht antworten). Die zwei ersten KommentatorInnen erhalten dann freien Eintritt. Und vorbei: Die beiden Karten sind vergeben!

Weitere Veranstaltungen