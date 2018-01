Im Plan B: The Dead Buffaloes – revisited

Americana, Folk, Singer/Songwriter-Musik gibt es mit The Dead Buffaloes im Plan B. Mit dabei: SoK, ebenfalls aus Bielefeld.

Genre-übergreifend werden eigene Kompositionen voller Schicksal, Liebe und Sand kombiniert mit Interpretationen von Songs in der Americana Tradition – mal folkig, mal „down to earth“ mit einem Schuß Hippie-Coolness dargeboten. Die Authentizität der Performance steht im Vordergrund, da Mayo und Tom keinen Wert auf eine glatte Mainstream-Interpretation legen, sondern vielmehr auf das Eckige, Kantige, Ehrliche inklusive einer Portion Selbstironie.

Vorab Reinhören: The Dead Buffaloes – revisited – Further On Up The Road:

The Dead Buffaloes:

http://www.thedeadbuffaloes.com

http://soundcloud.com/the-dead-buffaloes-rev

SoK:

http://art4real.de/wp/label/artists/sok-singersongwriter/

Eintritt frei, Spende erbeten.

