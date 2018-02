Im Plan B: John Allen

Nach seiner beinahe märchenhaften Entdeckung durch Frank Turner im Herbst 2013 ist viel passiert im Leben von John Allen. Er hat seinen Job gekündigt, sein Lehrer-dasein an den Nagel gehängt um sich vollständig der Musik zu widmen und tourt seitdem rastlos durch Europa. Knapp 500 Shows in weniger als vier Jahren stehen zu Buche, darunter Tourneen mit Größen der Singer/Songwriter Szene wie Lucero, Ben Caplan & The Casual Smokers, Tim Vantol, Joe Ginsberg, Northcote und Emily Barker, sowie Konzerte mit dem Popstar Milow.

Für den Dienstagabend schaut der Wahlhamburger für einen Gig ins Plan B an der Friedrichstr. 65. Los geht es um 20 Uhr.

Vorab Reinhören: John Allen – „Good Times“:

Mehr Infos:

https://www.john-allen.de/

