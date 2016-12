Im Plan B: Joey Astray und Band

Aus einem Singer-Songwriter Projekt wird Joe Astray und Band. Packende Melodien, donnernde Refrains und auch mal Zeit zum Durchatmen. Irgendwo zwischen Folk und Punk, kämpfend mit Ecken und Kanten, Kratzern und Schnörkeln. Zu hören gibt es sie am Donnerstagabend live ab 19 Uhr im Plan B an der Friedrichstraße 65.

Konsens sind Dan Mangan, The Bright Eyes und Against Me. Zweitrangig eigentlich, da der größte Antrieb der Wahnsinn ist, der uns jeden Tag begegnet und das Rad schon 1000 mal erfunden wurde.

Info: www.joeastray.com

Reinhören ins Video zu „Painting the Picture of Distance“:



Weitere Veranstaltungen