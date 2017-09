In dem Vortrag „Der Ernst der Lage ist ernsthaft in Gefahr – Humor in der Psychotherapie“ macht sich der Referent Andreas H. Abel selbst zum Thema und stellt seine Arbeit vor. Psychologische Psychotherapeuten – was sind das für Leute? Der Ernst des Themas gerät dabei oft ernsthaft in Gefahr. Selbstkritisch, mit hintergründiger Ironie wird ein Einblick in die Psychologenidentität und in psychotherapeutische Arbeit gegeben.

Dazu hören Sie Gedichte, Geschichten und Dialoge aus dem Psychotherapiealltag. Sie dürfen eine humorvolle Präsentation eines Berufsstandes und seiner Arbeit erwarten, weniger einen wissenschaftlichen Fachvortrag.

Los geht es um 19.30 Uhr im Saal der Bürgerwache. Der Eintritt ist frei.

Link: Bericht vom letzten Vortrag unter diesem Titel

Weitere Veranstaltungen