Hier wird die Melanchthon- zur EinbahnstraÃŸe

Am Montag, 27. Februar, beginnen in der Melanchthonstraße in Höhe der Hausnummern 58 bis 64 Arbeiten an der Fernwärmeleitung. Im Bereich der Arbeitsstelle wird die Melanchthonstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Schloßhofstraße.

In der Gegenrichtung kann die Melanchthonstraße ab Kreuzung Schloßhofstraße nur über die Seitenstraßen wie Wittekindstraße, Siegfriedstraße oder Rolandstraße erreicht werden. Fußgänger können den Bereich passieren. Die Arbeiten sollen bis Ende März abgeschlossen werden, teilt die Stadt Bielefeld mit.