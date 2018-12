Heute Abend im Forum: The Bar Stool Preachers

Die Kulturgruppe präsentiert am Donnerstagabend: Die Bar Stool Preachers, live auf der Bühne im Forum ab 20.30 Uhr. Und sie sind mit Sicherheit eine der besten neuen Bands, die es derzeit gibt. Mit ihrem genialen Punk/Ska-Mix kommen die Bar Stool Preachers direkt aus Brighton und sind etwas für Fans von: Rancid, The Interrupters, The King Blues, The Specials and The Slackers.

Reinhören in den Song „All the broken Hearts“:



Als Support treten die Bielefelder „Geheimratszecken“ mit deutschsprachigem Punkrock auf. Im Jahr 2016 haben sie mit ihrem Demo „Zwei Alkohol, egal was!“ das erste mal von sich hören lassen. Die fünf Kellerkinder waren gerade im Studio und haben ihr erstes vollwertiges Album eingespielt, das demnächst auf Vinyl, CD und Kassette erscheinen wird. Das Auditorium möge sich auf Deutschpunk mit gebrochenen Armen, in vergoldetem Gips einstellen.

Einlass ist ab 20.30 Uhr. Nur Abendkasse.

