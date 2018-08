Heute Abend: Block Party

Am Samstag, 25. August, ist es wieder soweit. Dann gibt es wieder die Block Party rund um die Mindener Straße an vier Orten gleichzeitig: Dem Plan B, dem Cutie, dem the good hood und dem Nr. z. P.

Los geht’s um 17 Uhr.

Was im Einzelnen geboten wird:

Nr. z. P.:

* Ping Pong-Rundumlauf

* Musik: Downtempo, Pop, Rap, Indietronic, Neonrave, Bass, Electro, Techno

* DJs: Vector Dancer, Unmarked Space, Mr. Fu, DiscoTHEK, DJ Brada aka DJ Scampi, DJ Intro, …

* Special Outdoor-Area

Cutie:

* Musik: Hip Hop, DNB, Breaks, Raphouse

* DJs: Dee Rock aka Orient Express, Mozaik, Björnitup, Krazy Kuts

Plan B:

*Musik: 80s & Trash

* DJ: Flexible Yeah aka der geile Floris

the good hood:

* Musik: Jazz, Funk, Disco

* DJs: Story About You & Friends

außerdem: Asiatische Hackbällchen im Brötchen

