Hertz 87,9-Bandcontest fÃ¼r das Campusfestival startet am 8. Mai

Das Bielefelder Campusfestival geht am 22. Juni in eine dritte Runde an der Uni. Neben großen Acts wie Casper, Audio88 und Yassin sowie Adam Angst werden auch kleinere Bands aus der Region auf der Bühne stehen. Drei Bands haben die Möglichkeit sich im Rahmen eines Bandcontests für einen Platz auf der Hertz 87.9 Radiobühne zu qualifizieren.

Die vorläufige Endauswahl steht jetzt fest. Ab dem 8. Mai kann auf der Facebookseite von Hertz 87.9 darüber abgestimmt werden, welche der zehn Bands am meisten überzeugt.

Die besten fünf schaffen es in die finale Jurysitzung, bei der VertreterInnen der Universität, aus der Bielefelder Musikszene sowie von Hertz 87.9 drei Bands für die Hertz 87.9 Bühne aussuchen werden.

Also: Auf den 8. Mai warten und abstimmen 😉

(Titelbild: „Von Weiden“ (damals noch unter dem Namen „Crystal Pasture“) auf der Hertz 87,9-Bühne beim Campus-Festival 2016)